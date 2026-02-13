Cormano operativo il Distretto urbano del commercio per promuovere le attività locali

A Cormano, il Comune ha attivato ufficialmente il Distretto Urbano del Commercio, un progetto pensato per dare nuovo impulso alle attività locali. Sono state assegnate le figure professionali chiave che si occuperanno di sostenere e promuovere negozi, ristoranti e altre imprese della zona. In questa fase, l’obiettivo principale è coinvolgere direttamente i commercianti e le attività produttive per far ripartire il settore.

Sosta, voucher a chi fa acquisti in città. Il Distretto del commercio «chiama» i commercianti Il Distretto del Commercio ha avviato un'iniziativa per incentivare gli acquisti in città, offrendo un voucher di sosta ai clienti.