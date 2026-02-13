Corigliano-Rossano a secco l’affondo di Caputo | Milioni spesi per i pozzi

Da ameve.eu 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Corigliano-Rossano soffre di carenze idriche e il consigliere Caputo critica duramente le scelte fatte, sottolineando che sono stati spesi milioni di euro per i pozzi senza risolvere il problema. Recentemente, l’amministrazione ha avviato lavori per nuovi impianti di pompaggio, ma l’acqua continua a mancare nelle case dei cittadini.

Corigliano-Rossano a secco: Tra investimenti milionari e promesse disattese, l’affondo del consigliere Caputo. Corigliano-Rossano si trova a fronteggiare una grave crisi idrica, nonostante un investimento di milioni di euro nella realizzazione e nell’affitto di pozzi. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Guglielmo Caputo, ha sollevato dubbi sulla gestione delle risorse comunali, denunciando una mancanza di trasparenza e un’inversione di rotta rispetto alle promesse elettorali del sindaco. La situazione, emersa durante l’ultimo question time del Consiglio comunale, getta un’ombra sulla gestione delle risorse e sulla capacità dell’amministrazione di rispondere alle esigenze dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su corigliano rossano

Corigliano-Rossano: undici giorni di Carnevale tra tradizioni, spettacoli e gusto locale.

Corigliano-Rossano si appresta a vivere undici giorni di festa, dal 12 al 22 febbraio, con l’edizione 2026 del suo Carnevale, intitolato “Maschere e Allegria”.

Formazione, l’IIS “Palma Green Falcone Borsellino” di Corigliano-Rossano unica eccellenza calabrese

L’IIS “Palma Green Falcone Borsellino” di Corigliano-Rossano si distingue ancora una volta.

Ultime notizie su corigliano rossano

Argomenti discussi: Caputo (FdI): Pozzi a raffica, ma Corigliano Rossano resta senza acqua; Esclusivo a Corigliano-Rossano | IL CONSIGLIERE MARINO S’ARRUOLA NELL’ESERCITO DEL GENERALE VANNACCI.

corigliano rossano a seccoCorigliano-Rossano a secco, l’affondo di Caputo: Milioni spesi per i pozzi, ma l’acqua non c’èDurante l'ultimo question time, il capogruppo di Fratelli d’Italia Guglielmo Caputo ha smascherato le contraddizioni della giunta comunale sulla crisi idrica. cosenzapost.it

corigliano rossano a seccoAmbo secco fortunatissimo centrato in una ricevitoria di Corigliano-RossanoColpo fortunato nel concorso di sabato 31 gennaio: la vincita da 21.700 euro arriva grazie all’ambo 53-55 sulla ruota di Bari ... ecodellojonio.it