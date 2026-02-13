Corigliano-Rossano a secco l’affondo di Caputo | Milioni spesi per i pozzi

Corigliano-Rossano soffre di carenze idriche e il consigliere Caputo critica duramente le scelte fatte, sottolineando che sono stati spesi milioni di euro per i pozzi senza risolvere il problema. Recentemente, l’amministrazione ha avviato lavori per nuovi impianti di pompaggio, ma l’acqua continua a mancare nelle case dei cittadini.

Corigliano-Rossano a secco: Tra investimenti milionari e promesse disattese, l'affondo del consigliere Caputo. Corigliano-Rossano si trova a fronteggiare una grave crisi idrica, nonostante un investimento di milioni di euro nella realizzazione e nell'affitto di pozzi. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Guglielmo Caputo, ha sollevato dubbi sulla gestione delle risorse comunali, denunciando una mancanza di trasparenza e un'inversione di rotta rispetto alle promesse elettorali del sindaco. La situazione, emersa durante l'ultimo question time del Consiglio comunale, getta un'ombra sulla gestione delle risorse e sulla capacità dell'amministrazione di rispondere alle esigenze dei cittadini.