Il Capalbio conquista la Coppa Provinciale dopo aver battuto la Castiglionese 1-0 grazie a un gol di Cruciani nella ripresa, deciso da un cross preciso dalla destra che ha sorpreso la difesa avversaria.

Il Capalbio vince la Coppa Provinciale. Un gol nella ripresa di Cruciani ha deciso la sfida con la Castiglionese. Sul terreno di gioco dell'Uzielli a Paganico, nella finale della Coppa provinciale di Terza categoria, giunta alla ventottesima edizione, il Capalbio ha battuto la Castiglionese di mister Gaggi, capolista in campionato, col punteggio di 1-0. E' stata quindi la formazione allenata da Alessio Schiano ad alzare il trofeo al termine di una gara molto equilibrata. Decisiva la rete messa a segno da Cruciani che al 16' della ripresa ha trasformato un calcio di rigore concesso dall'Arbitro Picchiotti di Piombino.

© Lanazione.it - Coppa provinciale. La spunta Capalbio

La serata di oggi segna l'ultimo turno dei quarti di finale della Coppa provinciale di Terza Categoria.

