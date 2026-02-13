coppa italia ecco le finals ancona diventa la capitale

Negli occhi ci sono ancora le immagini del PalaTriccoli di Jesi, teatro dell’ultima Final Eight, stracolmo in ogni ordine di posto per la scorsa finale di Coppa Italia. Questa sera, la Federvolley ha ufficializzato che Ancona diventerà la sede delle finali di questa stagione, portando la città a diventare la nuova capitale del grande volley nazionale. La scelta è motivata dalla capacità di Ancona di accogliere grandi eventi e dalla disponibilità degli impianti, che garantiscono un’organizzazione impeccabile. Tra le caratteristiche che hanno convinto la federazione c’è anche la passione dei tifosi locali, pronti a riempire il palasport e a

Negli occhi ci sono ancora le immagini del PalaTriccoli di Jesi, teatro dell’ultima Final Eight, stracolmo in ogni ordine di posto per la scorsa finale di Coppa Italia. Un successo incredibile per il debutto della manifestazione nazionale. Da Jesi ad Ancona il passo è breve: le Marche per il secondo anno di fila ospiteranno il maxi evento del futsal maschile, che comprende le corse alle coccarde tricolori di tutte le categorie (Final Eight di Serie A e B, Final Four di Serie A2 Élite, A2, C e Under 19) in programma dal 20 al 29 marzo. Un concentrato di emozioni, che fungerà da apripista a un appuntamento indimenticabile per la Regione adriatica e per tutta Italia: dall’8 al 10 maggio Pesaro sarà la sede della Final Four di Uefa Futsal Champions League, la prima della storia nel Bel Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa sera le Marche sono al centro del futsal italiano.

