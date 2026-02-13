CoopVoce | Migrazione a Fastweb e Vodafone Completata 5G in Arrivo e Fine dell’Era TIM dopo 18 anni

CoopVoce ha ufficialmente terminato la migrazione delle sue utenze su Fastweb e Vodafone, chiudendo così un capitolo durato più di diciotto anni con TIM, e annunciando l’arrivo del 5G che promette velocità più elevate e innovazioni per i clienti.

CoopVoce Rinasce su Fastweb e Vodafone: Addio TIM, Nuova Era per la Telefonia Mobile. CoopVoce ha completato la sua transizione alla rete mobile di Fastweb e Vodafone alla fine del 2025, ponendo fine a una collaborazione di oltre 18 anni con TIM. Questo passaggio, che coinvolge tutte le SIM attive dell'operatore, rappresenta una svolta strategica per l'offerta di CoopVoce, con l'introduzione del 5G per alcune proposte dedicate e una semplificazione della gestione della rete. Una Separazione Annunciata: La Fine di un'Era. L'annuncio della fine della partnership con TIM era arrivato a luglio 2025, con l'obiettivo di completare la migrazione entro l'anno.