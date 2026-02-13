Contrordine | la spremuta d' arancia fa male L' esperto spiega il perché

La spremuta d’arancia, spesso considerata un alleato per la salute, può invece fare più male che bene, secondo il professor Matteo Bassetti. L’esperto spiega che l’eccesso di zuccheri naturali e l’acidità della bevanda possono irritare lo stomaco e aumentare il rischio di problemi dentali, specialmente se assunta in grandi quantità. Bassetti sottolinea inoltre che molte persone consumano spremute industriali, ricche di conservanti e zuccheri aggiunti, peggiorando ulteriormente la situazione. Questa volta, il consiglio è di moderare il consumo, preferendo frutta fresca e intera rispetto a una bevanda troppo concentrata.

Dice Matteo Bassetti: "Per fare 1 grammo di vitamina C ci vogliono 2 chili di arance che vuol dire 200 grammi di zucchero". Ecco come si deve mangiare l'agrume La spremuta d'arancia promossa o bocciata? Arriva il 'verdetto' del professor Matteo Bassetti, che si sofferma su uno dei consigli più gettonati: bere una spremuta è un toccasana? Non sempre, a quanto pare. "Ti hanno sempre ripetuto che la spremuta d'arancia fa bene. E' naturale, è vitamina C, è salutare. E' così? O è meglio mangiarsi un frutto senza spremerlo?", si chiede il direttore del reparto malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.