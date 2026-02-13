Controlli davanti alle scuole di Como: 16enne con droga e contanti, ma non era uno studente Non era uno studente dell'Istituto, ma si trovava lì, davanti alla scuola, proprio nell’orario di ingresso.

Fermato durante i controlli mattutini davanti a un istituto professionale: aveva hashish in tasca e 340 euro. In casa due bilancini elettronici. Denunciato Non era uno studente dell'Istituto, ma si trovava lì, davanti alla scuola, proprio nell’orario di ingresso. E per lui sono cominciati i guai. Le volanti della questura, impegnate in una serie di passaggi esplorativi e controlli mirati davanti agli istituti scolastici cittadini, stavano monitorando la zona nelle prime ore del mattino, quando intorno alle 8.30 hanno identificato un gruppo di ragazzi, tra i 16 e i 19 anni, nei pressi di un istituto professionale.🔗 Leggi su Quicomo.it

Più pattuglie e unità cinofile sono state inviate davanti alle scuole del centro città.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Como, controlli davanti alle scuole della città, non era uno studente il 16enne trovato con la droga in tasca. A casa due bilancini, denunciato dalla Polizia di Stato di Como. - Questura di Como | Polizia di Stato; Più controlli e unità cinofile davanti alle scuole per contrastare l'illegalità, ma anche educazione e prevenzione; Blitz della Polizia davanti alle scuole: hashish e spacciatori nel mirino delle unità cinofile; Sosta selvaggia delle minicar nelle scuole, Trantino dice basta e avverte gli studenti.

Controlli davanti alle scuole di Como Trovato un 16enne con droga in tascaLa Polizia di Stato di Como, ieri mattina ha denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 16enne italiano, ... laprovinciadicomo.it

Controlli davanti alle scuole, 16enne denunciato per droga e resistenzaLa Polizia di Stato di Como interviene nei pressi di un istituto professionale: sequestrati hashish, contanti e due bilancini ... ciaocomo.it

