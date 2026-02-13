Contro Ferrara voglio dei gladiatori

Contro Ferrara voglio dei gladiatori, questo è il grido di battaglia di coach Giancarlo Sacco, che ieri ha schierato in campo una squadra determinata e aggressiva al Palatriccoli, in occasione della partita contro Aurora, per rispondere alle recenti sconfitte e dimostrare di poter risalire la china nonostante le difficoltà.

Toh, chi si rivede! Una rappresentante di Ferrara sul parquet del Palatriccoli (alle spalle un passato societario, quello estense, tribolatamente doloroso quasi quanto il vissuto aurorino dall'emergenza Covid in poi), e coach Giancarlo Sacco (una finale scudetto persa con Milano, una Coppa Italia, un .. migliaio di panchine in serie A) da qualche settimana alla guida dell' Adamant (domenica palla a due alle 18). "Veniamo da un partita mentalmente solida (la gara dell' ultima domenica con Piombino ndr) non era facile, venivamo da tre sconfitte consecutive contro avversarie diciamo cosi 'complicate', tre passi falsi che non potevano non incidere sull'aspetto morale e mentale della squadra – la premessa di coah Ghizzinardi –.