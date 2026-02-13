Contrasto all’immigrazione irregolare in due nei guai | scattano arresto per divieto di reingresso e rimpatrio

A Ancona, due persone sono finite nei guai: una ha subito un arresto per aver violato il divieto di reingresso, l’altra è stata rimpatriata con accompagnamento alla frontiera. La prima aveva tentato di rientrare in Italia nonostante il divieto, mentre la seconda è stata rispedita nel paese di origine dopo un controllo di routine.

ANCONA - Un arresto per violazione del divieto di ingresso e un rimpatrio con accompagnamento alla frontiera. È il bilancio degli ultimi controlli della Polizia di Stato ad Ancona sul fronte dell’immigrazione irregolare. Un intervento è stato effettuato nella zona della stazione ferroviaria, dove gli agenti della Squadra Volanti hanno fermato una 30enne originario dell'Albania. Dagli accertamenti è emerso un provvedimento di respingimento con divieto di reingresso nel territorio nazionale. Per lei è scattato l'arresto. Nei giorni scorsi la Questura ha eseguito il rimpatrio di un 20enne albanese con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, droga e armi.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su contrasto immigrazione

Nelle ultime 24 ore ad Ancona, la Polizia di Stato ha effettuato controlli sull’immigrazione, portando all’arresto di un cittadino tunisino di circa 25 anni per ingresso illegale nel territorio.

Nella giornata di ieri, la polizia di Ancona ha eseguito il primo rimpatrio del 2026 di un 35enne di origini peruviane irregolare sul territorio italiano.

Ultime notizie su contrasto immigrazione

Il provvedimento del Governo rafforza il contrasto all’immigrazione clandestina nel pieno rispetto delle norme europee. Gli attacchi delle ONG non cambiano la realta: regole chiare significano sicurezza, legalità e difesa dei confini. A qualcuno da fastidio che fi - facebook.com facebook

