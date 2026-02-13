Conto consuntivo in arrivo modello di | Lettera in difformità Relazione DSGA Relazione illustrativa Lettera all’USR per mancata approvazione

Da orizzontescuola.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì, su OrizzonteScuolaPlus, è stato pubblicato un approfondimento di Paola Perlini sul Conto Consuntivo, che spiega come le scuole devono preparare e presentare il modello di rendiconto finale per chiudere l’anno scolastico.

Libertà, relazione e crescita autentica, anche tra i boschi. Lettera

Programma annuale 2026: entro il 15 gennaio predisposizione e relazione illustrativa

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato, con nota del 18 novembre, una proroga di 45 giorni per la predisposizione del Programma annuale 2026.

