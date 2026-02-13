Continassa Juve | McKennie torna in gruppo Domani parlerà Locatelli e non Spalletti

Jude McKennie è tornato ad allenarsi con il gruppo alla Continassa dopo aver superato l’infortunio, un ritorno che potrebbe influenzare le scelte di formazione della Juventus. Domani, invece, sarà il turno di Locatelli, che parlerà ai media, mentre Spalletti non è ancora stato convocato. La squadra si prepara alla prossima partita, tenendo sotto controllo le condizioni di alcuni giocatori e le decisioni dello staff tecnico.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Giornata di vigilia in casa Juve, che domani andrà di scena a San Siro contro l'Inter. Non vedremo Khéphren Thuram dal primo minuto: il centrocampista francese ha accusato un contusione in allenamento che necessiterà di valutazioni nelle prossime ore e che potrebbe suggerire allo staff medico la massima cautela. Continassa Juve: Gatti torna in gruppo, le possibili scelte di Spalletti per il Cagliari. FLASH | Conceiçao torna in gruppo, McKennie a parte: le ultime dalla Continassa in vista di Inter-Juventus. McKennie a parte, Conceicao no: verso Inter-Juve, cosa filtra dall'allenamento. Juve, ecco il tuo centravanti: Vlahovic è rientrato alla Continassa, quando sarà a disposizione. Le ultime dalla Continassa: McKennie a parte, Conceiçao di nuovo in gruppo. Juventus, McKennie sarà a disposizione per il match contro l'Inter? Aggiornamenti importanti dopo l'allenamento odierno alla Continassa. Il cielo sopra la Continassa torna sereno. Dopo giorni di appren ... Allenamento in mattinata per la Juve. McKennie in gruppo. Domani alle 15 la conferenza di Locatelli. DOMANI ALLE 15 PARLERÀ LOCATELLI - Domani, alle 15 ci sarà la conferenza stampa di Manuel Locatelli che prenderà il posto di Luciano Spalletti. Verso Inter-Juventus, le ultime dalla Continassa: le condizioni di McKennie.