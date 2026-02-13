Contestato un pagamento di fondi Ue all’Ungheria

Il tribunale dell’Unione Europea ha deciso che la Commissione ha sbagliato nel concedere i fondi Ue all’Ungheria nel 2023. La decisione nasce da un’analisi delle procedure e delle condizioni di assegnazione, che secondo i giudici non sono state rispettate correttamente. La sentenza si basa su un’istruttoria che ha evidenziato irregolarità nel processo di erogazione delle risorse. La questione riguarda un pagamento di denaro europeo che, secondo il tribunale, avrebbe dovuto essere bloccato.

Secondo il tribunale dell'Ue la Commissione europea ha fatto male, nel 2023, a liberare i fondi destinati all'Ungheria. Questa considerazione muove da un sospetto: quello che il pagamento della somma di 10,2 miliardi al paese governato da Viktor Orbán abbia avuto luogo al solo scopo di convincere il premier a ritirare il veto sugli aiuti all'Ucraina e sull'adesione di quest'ultima all'Unione. Secondo l'avvocata generale Ue Tamara Capeta, l'Ungheria non avrebbe soddisfatto i requisiti necessari all'ottenimento dei fondi.