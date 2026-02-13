Conte e gli infortuni | c' è una statistica che spiega il crollo del Napoli

Il calo delle prestazioni del Napoli si deve agli infortuni frequenti dei giocatori, che sono aumentati a causa di un’intensa serie di partite ravvicinate. Secondo una statistica recente, il numero di infortuni muscolari è triplicato rispetto alla stagione scorsa, con alcuni titolari che sono stati costretti a fermarsi per settimane. Questa situazione ha portato la squadra a dover ristrutturare gli schemi e a fare affidamento su giocatori meno esperti.

Cosa sta succedendo al Napoli? Tanti infortuni, ma a cosa sono dovuti? Nell'ultima puntata di "Only Fanta - Tutti Teorici" mettiamo in luce una statistica che può spiegare il fenomeno. Recupera il video integrale su YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conte e gli infortuni: c'è una statistica che spiega il crollo del Napoli Napoli, tutti gli infortuni di una stagione stregata per Conte Conte, gli infortuni, le troppe partite e il turnover che non ha fatto Il Napoli di Luciano Conte si trova a fare i conti con una serie di infortuni che hanno indebolito la squadra. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Conte e gli altri lamentoni: quei troppi infortuni correlati ai suoi metodi, l’ipocrisia…; Conte, risposta durissima in diretta tv: Scudetto? Di che parliamo. Per gli infortuni c'è solo una cosa da fare...; Conte: Ci siamo fatti male da soli, è una stagione assurda: la rosa è ridotta e gli infortuni pesano; Conte lancia l'allarme e manda un messaggio alla società su mercato, infortuni e vivaio: cosa non funziona al Napoli?. Conte replica a Mauro: Il perché degli infortuni? Cerchiamo di fare domande serie sennò diventiamo ridicoliConte replica a Mauro che gli chiede degli infortuni e dello scudetto: Cerchiamo di fare domande serie sennò diventiamo ridicoli ... ilnapolista.it Conte si sfoga: Da migliorare il Var e gli arbitri. Penalizzati da infortuni imprevedibili. Scudetto? Ma di che parliamo!Conte si sfoga: Da migliorare il Var e gli arbitri. Penalizzati da infortuni imprevedibili. Scudetto? Ma di che parliamo! ... ilnapolionline.com La crisi infortuni in casa Napoli sta spingendo Antonio Conte a fare diversi test con i giocatori rimasti a disposizione Tra gli azzurri che hanno cambiato ruolo all'occorrenza c'è Miguel Gutierrez, che nelle ultime partite ha giocato a destra visti gli infortuni di N - facebook.com facebook Antonio #Conte: “La spiegazione ai tanti infortuni subiti dal #Napoli Dobbiamo andare al santuario e fare una preghiera! Quando hai fuori diversi giocatori per problemi seri, sei costretto a far giocare stessi poi subentrano pure a loro problemini e diventano p x.com