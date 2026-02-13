Confindustria | Preoccupazione sul tema infrastrutture

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Il Gruppo Imprenditori Valdarno di Confindustria Toscana Sud, guidato da Daniele Gualdani, si è riunito presso l’azienda Moretti Spa di Cavriglia per affrontare le criticità infrastrutturali che rallentano le aziende locali. Durante l’incontro con l’Assessore regionale Filippo Boni, i rappresentanti hanno espresso forte preoccupazione per i ritardi nei lavori di manutenzione delle strade principali e per la mancanza di investimenti adeguati, una situazione che metteva a rischio la competitività del territorio.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Il Gruppo Imprenditori Valdarno di Confindustria Toscana Sud, presieduto da Daniele Gualdani, si è riunito presso l'azienda Moretti Spa di Cavriglia (AR) e ha incontrato l'A ssessore alle Infrastrutture della Regione Toscana Filippo Boni per un approfondimento sui temi delle infrastrutture e della viabilità, esprimendo forte preoccupazione per alcune criticità presenti nel territorio. In particolare, è stata ribadita la necessità della realizzazione della terza corsia dell'autostrada A1, almeno fino al casello del Valdarno. L'Autosole infatti, nel tratto fra Firenze e Roma, da almeno 30 anni sopporta volumi di traffico che rendono indispensabile la costruzione della terza corsia per ogni senso di marcia.

