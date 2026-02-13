Confermata l' allerta meteo in Abruzzo per il fine settimana di San Valentino | piogge e forte vento le previsioni

L’allerta meteo in Abruzzo si conferma a causa di forti piogge e vento forte previste per il fine settimana di San Valentino. Le previsioni indicano che la regione sarà colpita da temporali intensi e raffiche di vento che potrebbero causare problemi alle strade e alle attività all’aperto. La Protezione Civile invita i cittadini a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti meteo.

Il centro funzionale d'Abruzzo ha diramato un'allerta meteo della protezione civile nazionale per sabato 14 febbraio e le successive 1824 ore per l'Abruzzo e il Pescarese San Valentino e il fine settimana in arrivo all'insegna della pioggia e del maltempo anche in Abruzzo. Il centro funzionale d'Abruzzo ha infatti diramato l'allerta meteo della protezione civile che prevede dalle prime ore di sabato 14 febbraio e per le successive 1824 ore precipitazioni intense come rovesci o temporali anche in Abruzzo specie nei settori occidentali. Possibili forti raffiche di vento, fulmini e rovesci di forte intensità.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su san valentino

Il maltempo colpisce l’Abruzzo nel weekend di San Valentino a causa di un'ampia perturbazione in arrivo, che porta piogge intense e venti forti.

Il 21 gennaio, la Puglia si trova sotto allerta gialla a causa di piogge e temporali, causati dal passaggio del ciclone Harry.

Ultime notizie su san valentino

Argomenti discussi: Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo ciclone; Allerta Meteo Calabria, confermato l’allarme arancione anche per domani: venti di burrasca forte, mareggiate e piogge; Ciclone Nils sulla Calabria: piogge diffuse, raffiche fino a 140 km/h e mareggiate con onde oltre i 6 metri · ilreggino.it; Allerta meteo arancione confermata anche per domani sul lametino.

Confermata l'allerta meteo in Abruzzo per il fine settimana di San Valentino: piogge e forte vento, le previsioniIl centro funzionale d'Abruzzo ha diramato un'allerta meteo della protezione civile nazionale per sabato 14 febbraio e le successive 18/24 ore per l'Abruzzo e il Pescarese ... ilpescara.it

Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo cicloneNuova ondata di maltempo sull’Italia, colpita da perturbazioni atlantiche. La Protezione Civile ha valutato per la giornata di oggi allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia; allerta gialla s ... tg24.sky.it

Le effusioni notturne dei tassi: il periodo di San Valentino è tempo d’amore anche gli animali. Il Wwf racconta proprio come la festa degli innamorati arrivi anche per queste specie. Nell’oasi lombarda del Wwf delle Foppe di Trezzo (Zsc, Zona speciale di conse - facebook.com facebook

San Valentino, caccia ai regali ideali ma low cost ilsole24ore.com/art/san-valent… x.com