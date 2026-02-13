Conferma stop per aerei in date Giochi

Da servizitelevideo.rai.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stop per aerei in date Giochi 12.37 I sindacati confermano lo sciopero nel trasporto aereo nelle date del 16 febbraio e 7 marzo, in concomitanza con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina.

12.37 I sindacati confermano lo sciopero nel trasporto aereo nelle date del 16 febbraio e 7 marzo, in concomitanza con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina. E' quanto si apprende dopo il vertice al Mit. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp avevano anticipato ieri tale posizione. Ora è possibile la precettazione; la Commissione di Garanzia sugli Scioperi ha già segnalato al ministero possibili criticità nel trasporto, poiché le due date si sovrappongono ad alcune gare Giochi invernali Milano-Cortina.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Approfondimenti su conferma stop

Febbraio è un mese pieno di scioperi. Stop per aerei e treni: le date e gli orari

Febbraio si apre con un mese che promette disagi nel settore dei trasporti.

Scioperi, a febbraio diversi giorni di ‘stop’. Treni, bus, aerei: tutte le date

A febbraio, in tutta Italia, si prevede un mese difficile per chi viaggia.

UFO Disclosure: Le Ultime Rivelazioni Che Stanno Facendo Tremare Tutti

Video UFO Disclosure: Le Ultime Rivelazioni Che Stanno Facendo Tremare Tutti

Ultime notizie su conferma stop

Argomenti discussi: Ci sono le Olimpiadi, vietato scioperare: la Commissione di Garanzia segnala a Salvini lo stop del trasporto…; Cuba, l’isola che non c’è (senza il petrolio venezuelano).

Scioperi: confermato stop per aerei, rischio precettazioneUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

conferma stop per aereiConfermato lo sciopero degli aerei il 16 febbraio, Salvini contro i sindacati: Sono anti italianiSono confermati gli scioperi del settore aereo di lunedì 16 febbraio e sabato 7 marzo 2026. I sindacati hanno deciso di non accogliere l’appello del Garante, che aveva chiesto di posticiparli. Immedia ... fanpage.it