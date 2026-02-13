Conferma stop per aerei in date Giochi

Stop per aerei in date Giochi 12.37 I sindacati confermano lo sciopero nel trasporto aereo nelle date del 16 febbraio e 7 marzo, in concomitanza con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina.

12.37 I sindacati confermano lo sciopero nel trasporto aereo nelle date del 16 febbraio e 7 marzo, in concomitanza con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina. E' quanto si apprende dopo il vertice al Mit. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp avevano anticipato ieri tale posizione. Ora è possibile la precettazione; la Commissione di Garanzia sugli Scioperi ha già segnalato al ministero possibili criticità nel trasporto, poiché le due date si sovrappongono ad alcune gare Giochi invernali Milano-Cortina.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Febbraio si apre con un mese che promette disagi nel settore dei trasporti.

A febbraio, in tutta Italia, si prevede un mese difficile per chi viaggia.

