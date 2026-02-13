Confcommercio Padova i Giovani conquistano lo Share-It 2026

Confcommercio Padova annuncia che i giovani imprenditori si aggiudicano lo Share-It 2026, grazie alla loro proposta innovativa. La vittoria deriva dall’originalità del progetto presentato, che ha convinto la giuria durante la fase finale. La città si sta già organizzando per ospitare l’evento, previsto a giugno, che attirerà partecipanti da tutta Italia.

Vinto il bando nazionale: ora a giugno la due giorni degli imprenditori under 42 arriva nella città del Santo tra formazione, confronto e iniziative culturali La città si prepara a diventare, nel prossimo giugno, il punto di riferimento nazionale per l’imprenditoria giovane del sistema Confcommercio. Sarà infatti il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Padova ad organizzare l’edizione 2026 di Share-It, l’appuntamento di formazione e confronto dedicato alle dirigenze territoriali e di categoria degli imprenditori under 42. L’ufficializzazione sia della vittoria sia dell’assegnazione è avvenuta a Vercelli, nel corso del Consiglio Direttivo nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

La transizione ufficiale è alle porte: da lunedì 16 febbraio, l’Ascom di Padova diventa ufficialmente Confcom Confcommercio Padova.

Confcommercio Padova si ispira al modello di Udine per incentivare i negozi del centro storico.

