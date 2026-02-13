Il governo lavora a un nuovo condono edilizio per il 2026, ma il testo unico dell’edilizia potrebbe portare cambiamenti significativi alle regole attuali. La proposta, ancora in fase di elaborazione, punta a semplificare le procedure e a ridurre le tasse per chi sistemerà abusi edilizi, anche se al momento non figura nella legge di bilancio. Tra le ipotesi sul tavolo, ci sono incentivi mirati ad accelerare le sanatorie e a rendere più facile l’accesso alle autorizzazioni, distinguendosi così dalla versione precedente. Questa proposta, però, rischia di scontrarsi con le norme già in vigore e con le

Il nuovo condono edilizio non è nella legge di bilancio. Ormai è evidente, ma il tema non è stato messo da parte. Infatti, gli emendamenti relativi al condono edilizio sono passati attraverso un ordine del giorno approvato dal Parlamento che impegna il Governo a valutare le proposte. Restano infatti aperte le ipotesi per una riapertura del condono previsto dal decreto-legge 2692003, però da estendere a tutto il territorio nazionale. Potrebbe rientrare in una riforma più ampia come quella del Testo Unico dell’Edilizia, ma le tempistiche di discussione e approvazione non sono ancora calendarizzate e quindi risultano piuttosto lunghe. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Condono edilizio 2026, ipotesi Testo unico edilizia: cosa potrebbe cambiare

