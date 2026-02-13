Condannato per violenza sessuale Sconterà sedici mesi di carcere

Gianni Ricci, 45 anni, è stato condannato per violenza sessuale e dovrà scontare sedici mesi di carcere. La sentenza arriva dopo un procedimento avviato a seguito di una denuncia presentata lo scorso anno da una giovane donna, che ha raccontato di essere stata aggredita nell’area dei giardini Speyer, vicino alla stazione ferroviaria di Ravenna. Ricci, noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, è stato riconosciuto colpevole di aver commesso il reato in un momento in cui l’area era particolarmente frequentata da studenti e pendolari. La decisione della magistratura arriva in un contesto di intensific

Sono oramai quasi quotidiani i controlli nell’area dei giardini Speyer e della stazione ferroviaria. L’attività straordinaria di controllo del territorio è stata disposta dalla Questura di Ravenna, con particolare riferimento proprio all’area di zona Speyer, "interessata da servizi mirati di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità e degrado urbano ". Nel corso delle operazioni, svolte con un’intensificazione dei pattugliamenti e dei controlli, grazie anche al supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, nelle aree ritenute maggiormente sensibili, sono stati complessivamente identificati 91 soggetti, di cui 70 cittadini extracomunitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

