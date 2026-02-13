Condannato per furto rissa e atti persecutori | rimpatriato un 56enne

Un uomo di 56 anni, condannato per furto, rissa e atti persecutori, è stato rimpatriato dopo che le autorità hanno concluso tutte le pratiche. La decisione si è resa necessaria a causa dei problemi legali che lo avevano coinvolto negli ultimi mesi. L’intervento delle forze dell’ordine si è concentrato sulla sua espulsione, che si è concretizzata con un trasferimento diretto nel suo paese di origine. La polizia ha spiegato che il procedimento ha richiesto diverse settimane di verifiche e coordinamento tra i vari uffici.

Rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, per l'uomo sono state portate a termine le procedure di rimpatrio L'ufficio immigrazione della Questura di Ravenna, in collaborazione con il commissariato di Polizia di Lugo, ha completato le procedure per il rimpatrio forzato di un cittadino albanese di 56 anni. L'uomo, nel corso degli anni, è stato condannato per diversi reati considerati di notevole allarme sociale, tra cui atti persecutori, furto in concorso, rissa, porto d'armi e lesioni personali in concorso. Nei suoi confronti è stato emesso un decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura di Ravenna.