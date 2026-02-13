Il concorso PNRR3 per i docenti della scuola secondaria, bandito con il DDG n. 29392025, ha ufficialmente iniziato le prove orali, ma a causa dell’allerta meteo in Sicilia, la sede della prova del 12 febbraio è stata spostata.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). L'articolo Concorso PNRR3 docenti secondaria, convocazioni prova orale. Attenzione a modifica sede 12 febbraio per allerta meteo Sicilia AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su concorso pnrr3

È stato pubblicato l’avviso di avvio delle prove orali per il concorso PNRR3 docenti della secondaria, bandito con DDG n.

CONCORSO DOCENTI PNRR3: Normativa sull'Inclusione Scolastica in Italia. Ripasso Flash!

Ultime notizie su concorso pnrr3

Argomenti discussi: Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, voto minimo [AGGIORNATO AM30 e BB02]; Concorso docenti PNRR3: prova pratica va svolta in anonimato oppure no? Cosa dice la giurisprudenza; Concorso docenti PNRR3, prova orale. Come affrontarla, video sulla lezione simulata + simulatori per ripassare la normativa e la disciplina; Prova orale concorso docenti PNRR3, le lettere estratte (AVVISI aggiornati al 6 febbraio).

Concorso docenti PNRR3, il 2 febbraio ultimo giorno per sciogliere la riservaI docenti che hanno partecipato con riserva alla prova scritta del concorso PNNR3 indetto con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria hanno tempo fino al 2 ... orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: prova pratica va svolta in anonimato oppure no? Cosa dice la giurisprudenzaConcorso docenti PNRR3: sono in corso di svolgimento le prove pratiche e orali del bando DDG n. 2939/2025. La prova pratica viene svolta assicurando l'anonimato, eccettuati i casi in cui ciò sia mater ... orizzontescuola.it

Partono le convocazioni delle commissioni per il Concorso docenti PNRR3: dettagli su date, struttura del colloquio e lezione simulata. #Concorsi - facebook.com facebook