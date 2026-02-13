Concorso di corti cinematografici per il 50° della T41

A Roma, si è aperto oggi il concorso di cortometraggi dedicato al 50° anniversario della cooperativa sociale T41, nato per promuovere storie di inclusione e solidarietà attraverso opere di giovani filmmaker emergenti.

Cinquanta candeline sulla torta per la cooperativa sociale T41, che proprio quest’anno festeggia i suoi 50 anni, un traguardo importante che verrà omaggiato con tante iniziative per la comunità durante tutto l’anno. "Proprio cinquant’anni fa, il 26 novembre 1976, la T41 è stata la prima cooperativa fondata quì a Pesaro con l’obiettivo di far lavorare le persone che iniziavano ad uscire dal manicomio e non solo, un’idea che poi si è sviluppata in T41A e T41B – afferma Michele Gianni, presidente –. Per celebrare i suoi 50 anni abbiamo pensato ad una serie di eventi e ad un concorso nazionale di cortometraggi chiamato “ Corti41 “ in cui potranno partecipare tutti, registi, collettivi artistici e scuole". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

