Conclusi i lavori nel torrente Milicia Regione | Scongiurati i rischi di esondazione

Da palermotoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha annunciato che sono stati completati i lavori nel torrente Milicia, che attraversa Ventimiglia di Sicilia, Altavilla Milicia e Casteldaccia, per eliminare i rischi di esondazione e prevenire le alluvioni in questa zona frequentemente colpita da piogge intense.

L'intervento, del costo totale di 1,9 milioni di fondi regionali, servirà a tutelare la linea ferroviaria ma anche a garantire la circolazione dei mezzi sull'A19 e sulla statale 113 Conclusi i lavori nel torrente Milicia che scorre per circa 14 chilometri attraversando i territori di Ventimiglia di Sicilia, Altavilla Milicia e Casteldaccia. L'intervento, che ha avuto un costo di 1,9 milioni di euro, è stato realizzato con fondi regionali su iniziativa dell’Autorità di bacino della Presidenza della Regione. Gli interventi hanno riguardato prevalentemente l’installazione di nuove arginature, costituite da gradoni in pietrame.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

