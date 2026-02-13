Concerto di Gianni Fiorellino a Portici tutto annullato | non c'erano autorizzazioni per lo show

Gianni Fiorellino non si esibirà a Portici perché gli organizzatori non hanno ottenuto le autorizzazioni necessarie. La polizia ha bloccato lo spettacolo poco prima dell'inizio, costringendo il team a smontare il palco e a lasciare il luogo. Questa decisione è stata presa dopo che sono emerse irregolarità nelle pratiche burocratiche. L’evento, previsto nel centro della città, è stato cancellato senza preavviso.

