Con White Room di Opus Ballet l’emozione delle anime inquiete
Al Teatro Sperimentale, questa sera alle 21, la Compagnia Opus Ballet presenta “White Room” per la stagione di danza 202526, portando in scena un pezzo che esplora le emozioni delle anime inquiete attraverso movimenti intensi e coinvolgenti.
Per la stagione di danza 202526 va in scena White Room della Compagnia Opus Ballet (Teatro Sperimentale, oggi ore 21). Un lavoro d’insieme di rilevante rigore coreografico ed esecutivo, malinconicamente elegante, concepito dal promettente coreografo napoletano Adriano Bolognino, classe 1995, già premiato in numerosi ambiti italiani e internazionali. Ci si trova immersi nella "stanza bianca" dove rivive, ispirata dall’opera pittorica Il ritorno dal bosco di Giovanni Segantini, la scena in cui una contadina trascina una slitta pesante in un paesaggio desolante e innevato che rappresenta l’inverno emotivo di anime inquiete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
