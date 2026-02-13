Con Onda Orange i giovani fuori sede raccontano nostalgia e voglia di tornare

Onda Orange ha organizzato un evento che ha attirato molti giovani fuori sede, desiderosi di condividere ricordi e emozioni legate alla loro città di origine. L’incontro, intitolato “Si stava meglio quando si stava a Reggio?”, si è svolto in una serata animata da testimonianze e confronti. Numerosi ragazzi e ragazze, che vivono lontano da Reggio Calabria per studio o lavoro, hanno espresso la loro nostalgia e il desiderio di tornare. La partecipazione è stata alta e il clima, molto coinvolgente, ha mostrato quanto questa realtà continui a essere importante per loro.

È stato un evento molto partecipato, che ha visto il contributo di numerosi ragazzi e ragazze oggi lontani dalla città ma ancora profondamente legati a essa, l'incontro "Si stava meglio quando si stava a Reggio?", promosso da Onda Orange e dedicato ai giovani fuori sede di Reggio Calabria. Un sentimento comune ha attraversato tutti gli interventi, la nostalgia di casa. Ma l'incontro non si è fermato al racconto della mancanza.

La rotta civica di Onda Orange si snoda attraverso Cataforio e San Salvatore, territori di importanza storica e culturale.

Il viaggio di Onda Orange alla scoperta di criticità e potenzialità del territorio reggino continua rimanendo aperto alle segnalazioni dei reggini - facebook.com facebook

