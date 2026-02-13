Comune Torino Firrao | 260 promozioni di carriera con tempi biblici e nuove assunzioni bloccate

Il consigliere Pierlucio Firrao ha denunciato che il Comune di Torino ha assegnato 260 promozioni di carriera, ma con procedure lunghe e caotiche, mentre le nuove assunzioni sono ferme da mesi. La sua denuncia è arrivata durante una seduta del Consiglio comunale lunedì 9 febbraio, in una riunione che ha visto anche altre questioni legate al personale. Firrao ha sottolineato come i tempi per le promozioni siano spesso eccessivi, creando disagio tra i dipendenti. La situazione si aggrava anche perché le nuove assunzioni non si muovono da molto tempo, lasciando molte posizioni scoperte.

I tempi di attesa sono "inaccettabili" per il consigliere di Torino bellissima. La vicesindaca spiega gli intoppi Lunedì 9 febbraio è arrivata in Sala rossa, scena democratica del Consiglio comunale, un'interpellanza presentata da Pierlucio Firrao, consigliere di Torino bellissima. La questione sulla quale l'esponente civico dell'opposizione di centrodestra ha chiesto ragguagli è un qualche cosa che è molto sentito dentro Palazzo civico, nella macchina amministrativa del Comune di Torino, ma di riflesso anche fuori, cioè dalle tante persone che, per trovare o cambiare lavoro, hanno partecipato al concorso pubblico per istruttori aperto dalla Città con l'intenzione di rafforzare l'efficienza comunale.

Il Comune di Cortona e Cortona Sviluppo hanno aperto bandi di concorso per nuove assunzioni.

Il Comune di Sant’Arpino ha avviato un nuovo ciclo di assunzioni, con l’ingresso di quattro dipendenti a tempo indeterminato.

