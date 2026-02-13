Comune assente alla Bit Dimino | Sciacca ha una strategia turistica chiara

Il sindaco di Sciacca, Giuseppe Dimino, ha spiegato che il Comune non sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit) di Milano di quest’anno, perché preferisce concentrare gli sforzi su una strategia turistica già definita. Dimino ha sottolineato che, negli ultimi anni, Sciacca ha partecipato con successo a fiere e manifestazioni di settore, come la presenza per tre anni consecutivi alla Bit e altri eventi nazionali e internazionali, puntando a valorizzare le proprie risorse e attrarre visitatori. A differenza di altre città, Sciacca sceglie di investire sulla qualità e sulla promozione mirata, mentre quest’anno preferisce dedic

“Negli ultimi anni il Comune di Sciacca è tornato con continuità nelle principali fiere di settore. Siamo stati presenti per tre anni consecutivi alla Bit di Milano e abbiamo partecipato a importanti appuntamenti nazionali e internazionali di promozione del territorio, promuovendo le nostre eccellenze, dalla ceramica al Carnevale, con un lavoro programmato e non improvvisato”. Lo afferma l’assessore al Turismo Francesco Dimino, replicando alle dichiarazioni del consigliere comunale Calogero Bono sulla mancata presenza del Comune alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Per l’edizione 2026, spiega l’assessore, “il Comune di Sciacca ha formalmente richiesto, già nella prima decade di gennaio, di partecipare come ospite nello spazio espositivo della Regione siciliana, proponendo la promozione della città come parte delle Strade delle Ceramiche Siciliane, ma anche come città del corallo, del Carnevale e come distretto turistico.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su comune assente Calabria: nuova strategia turistica punta a valorizzare storia, cultura e resilienza oltre i pregiudizi. Bit 2024. La Calabria si presenta al Bit di Milano con una strategia nuova di zecca. Cefalù vola alla Bit di Milano per la promozione turistica della città Cefalù si prepara a sbarcare a Milano, dove parteciperà alla Bit, la principale fiera del turismo in Italia. Comune di Firenzuola (Mugello - FI) La cooperativa Convoi ricerca urgentemente personale educativo (educatori) per sostituzioni a breve termine per copertura saltuaria di personale assente per ferie o/e malattie, con possibilità di svolgere una sostituzion - facebook.com facebook REPUBBLICA - Napoli, assente il club azzurro all'incontro del Comune con l'Uefa, il motivo ift.tt/4oQh7aL x.com