Completate le opere di protezione del depuratore Toffo contro le esondazioni dell’Adda

Compleate le opere di protezione del depuratore Toffo contro le esondazioni dell’Adda, Lario Reti Holding ha terminato in questi giorni i lavori di mitigazione del rischio idraulico all’impianto di Calco, in località Toffo, al confine con Brivio.

Intervento da 100 mila euro a tutela di un impianto che serve 8 comuni e rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio Sono stati portati a termine in questi giorni i lavori di mitigazione del rischio idraulico realizzati da Lario Reti Holding all’impianto di depurazione di Calco, in località Toffo, al confine con Brivio. L’intervento, del valore di circa 100.000 euro, ha l’obiettivo di ridurre il rischio idraulico e garantire la continuità del servizio anche in caso di eventi meteorologici eccezionali. LeccoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Statale 36: un'altra mattinata di passione con lunghe code per lavori.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su completate opere

Terna investe circa 2 miliardi di euro in Campania, portando avanti un intenso piano di interventi per modernizzare la rete elettrica regionale.

Il nuovo circolo tennis di Forlimpopoli è quasi pronto.

Ultime notizie su completate opere

Argomenti discussi: -2 giorni alle Olimpiadi: in Valtellina completate le infrastrutture dei Giochi; Olimpiadi, su 67 opere pubbliche solo 12 risultano completate; Nuovo circolo tennis di Forlimpopoli, l'assessore Poletti: Collaudo in arrivo, tutte le opere principali completate; Ferrovia Lecco-Tirano, completate le riqualificazioni delle stazioni.

Calco: completate le opere di protezione del depuratore Toffo contro le esondazioni dell’AddaSi sono conclusi nel mese di febbraio i lavori di mitigazione del rischio idraulico realizzati da Lario Reti Holding ... resegoneonline.it

Completate le opere del progetto agroambientale Acquasanta TermeSono state completate le tre opere previste dal progetto agroambientale Acquasanta Terme, realizzate nelle frazioni di Umito, Pozza e San Gerbone. Gli interventi hanno riguardato la sistemazione ... ansa.it

Olimpiadi, su 67 opere pubbliche solo 12 risultano completate. Il cantiere delle Olimpiadi rimarrà aperto anche dopo la fine dei Giochi. E, in alcuni casi, non si chiuderà prima del 2030. Su 67 investimenti infrastrutturali non sportivi, solo 12 risultavano completa - facebook.com facebook

Sanità nel caos, assemblea a San Marco Argentano: «Le opere vanno completate entro il 2026 o sarà mobilitazione» x.com