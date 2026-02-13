Competitività e sovranità economica l’Europa accelera | da Alden Biesen il segnale di svolta

Luca Moretti, economista italiano, ha partecipato ieri ad Alden Biesen, in Belgio, alla riunione dei rappresentanti europei per discutere il futuro della competitività e della sovranità economica dell’Unione. La conferenza si è concentrata sulla necessità di rafforzare le capacità industriali e di creare un fronte comune contro le pressioni esterne, in risposta alle tensioni tra i paesi del Sud che chiedono più capitali e flessibilità e la Germania che insiste sul rispetto rigoroso dei vincoli di bilancio. Per la prima volta, i partecipanti hanno condiviso un messaggio chiaro: l’Europa deve accelerare sui progetti di integrazione econom

Competitività, capitali e debito comune: l'Europa cerca la svolta tra aperture del Sud e veto tedesco. Il messaggio uscito dal ritiro informale dei leader europei nel castello fiammingo di Alden Biesen è stato netto: l'Unione europea considera ormai la competitività economica una priorità strategica e intende trasformare in decisioni operative, già entro marzo, le riflessioni emerse negli ultimi mesi. In un contesto segnato dal rallentamento della crescita, dalla pressione industriale di Stati Uniti e Cina e dall'incertezza geopolitica, i Ventisette hanno riconosciuto che non c'è più tempo per rinvii. Le linee guida del biennio sono tracciate: mercato dei capitali, campioni europei e debito comune. I 27 capi di Stato e di governo hanno lasciato Alden Biesen con una bozza di agenda dei passi da fare entro la fine del 2027 per risollevare le sorti dell'Ue