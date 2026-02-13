Assane Diao torna a giocare con il Como. Dopo quasi tre mesi di stop, l’attaccante si prepara a tornare in campo, dopo aver subito un infortunio muscolare contro la Roma lo scorso 15 dicembre. La società ha annunciato che il suo rientro è previsto per la prossima partita.

Il lungo calvario di Assane Diao volge al termine. L’attaccante del Como, assente dai campi dallo scorso 15 dicembre a causa della lesione al bicipite femorale destro rimediata contro la Roma, ha iniziato il percorso di rientro agonistico. Il classe 2005, costretto a rinunciare anche alla convocazione in Coppa d’Africa per il problema muscolare, è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo squadra sotto la direzione di Cesc Fabregas. Il tecnico dei lariani ha fissato l’orizzonte del rientro tra la sfida di campionato contro il Lecce e il prossimo impegno in Coppa Italia. Una notizia che sposta gli equilibri anche in ottica Fantacalcio: la gestione del senegalese richiede ora prudenza, poiché il suo status di titolare inamovibile non è garantito data la concorrenza nel reparto offensivo di Fabregas. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Como, torna Diao: fissata la data del rientro dopo l’infortunio muscolare

Approfondimenti su como torna

Il Como si avvicina al ritorno in campo: Assane Diao, dopo settimane di stop, sta per rientrare in squadra.

Ultime notizie su como torna

Argomenti discussi: Roma, Robinio Vaz ko: lesione al polpaccio.

Como, quando torna Diao dall’infortunio: le ultimissimePunto interrogativo sull'infortunio di Diao e sui possibili tempi di recupero. L'esterno offensivo del Como, come noto, non ha ... fantamaster.it

Como, Fabregas: Diao torna con l'Inter. Ha sofferto e gli ho parlato. Volevo Sucic14.40 - Si tornerà al Sinigaglia solo nel 2026, d'ora in avanti per il Como solo trasferte e anche parecchio impegnative. A partire da domani, a San Siro e contro l'Inter. Cesc Fabregas, allenatore ... tuttomercatoweb.com

#Allegri: “ #Pulisic da ieri in gruppo e sarà a disposizione, avrà un venti minuti. #Leao sta meglio, #Gimenez nel giro di un mesetto potrebbe tornare. #Saelemaekers è ancora fuori ma vediamo col Como, sta molto meglio anche lui” x.com

Torna il banco farmaceutico: un piccolo gesto per una grande speranza. Parte la settimana della donazione dei farmaci da banco: un aiuto concreto per 43 realtà del nostro territorio. Fino a lunedì 16 febbraio, anche a Como e provincia puoi fare la differenza p - facebook.com facebook