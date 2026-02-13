Como saluta Giampiero Maiocchi | folla per l’ultimo commiato nella basilica del Crocifisso

Como si è stretta questa mattina attorno alla famiglia di Giampiero Maiocchi, salutando uno dei volti più noti dell’imprenditoria cittadina. La folla si è radunata nella basilica del Crocifisso, dove amici, colleghi e cittadini si sono dati appuntamento per l’ultimo commiato, dopo che l’imprenditore è morto improvvisamente nella sua abitazione di via Dante, lasciando un vuoto nel mondo economico locale.

Como si è stretta questa mattina attorno alla famiglia di Giampiero Maiocchi, salutando uno dei volti più noti dell’imprenditoria cittadina. Il funerale si è svolto oggi, venerdì 13 febbraio 2026, alle 11 nella basilica del Crocifisso, in viale Varese, in un clima di raccoglimento e folta partecipazione. Maiocchi, scomparso martedì 11 febbraio a 95 anni, è stato per decenni un punto di riferimento nel mondo delle costruzioni e, più in generale, nel tessuto economico e sociale del territorio. Era l’anima della Nessi&Majocchi, storica impresa comasca fondata nel 1926 dal padre Angelo insieme a Venanzio Nessi, capace di lasciare un segno concreto nella città: dal Monumento ai Caduti progettato da Giuseppe Terragni al Centro espositivo internazionale di Villa Erba a Cernobbio, fino alle attività sviluppate negli anni nell’edilizia terziaria, bancaria e residenziale.🔗 Leggi su Quicomo.it

È morto Giampiero Maiocchi, l’imprenditore comasco che aveva 96 anni.

La società Hockey Como esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giampiero Maiocchi, figura storica dell’imprenditoria comasca e persona che, attraverso il suo impegno civile, ha contribuito anche allo sviluppo delle strutture sportive cittadine. Maiocc - facebook.com facebook