Como Butez ai Mondiali con la Francia? La risposta di Deschamps apre uno spiraglio

Como, Butez potrebbe andare ai Mondiali con la Francia? La domanda circola da giorni, e ora Didier Deschamps ha dato una risposta che apre uno spiraglio. Durante una conferenza stampa, il ct della nazionale francese ha evitato di escludere completamente la possibilità di convocare il portiere del Como, lasciando intendere che la porta rimane aperta. La Francia, infatti, si avvicina ai Mondiali del 2026 con l’unica certezza tra i pali: Mike Maignan. Ma tra i tifosi e gli addetti ai lavori si continua a parlare di Butez, e ora anche le parole di Deschamps

🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Como, Butez ai Mondiali con la Francia? La risposta di Deschamps apre uno spiraglio Butez ai Mondiali con la Francia: la risposta di Deschamps apre uno spiraglio. Argomenti discussi: I rilanci di Butez, uomo assist del Como; Como, il sogno continua: elimina il Napoli ai rigori e sfiderà l'Inter in semifinale; Coppa Italia, il Como 1907 conquista la semifinale. Dopo l'uno a uno dei tempi regolamentari , decisivo il rigore di Lobotka parato da Butez; Coppa Italia, le pagelle di Napoli-Como: Butez vanifica la serata magica di Vergara. Como, Butez ai Mondiali con la Francia? La risposta di Deschamps apre uno spiraglio: le parole del ct della nazionale transalpinaComo, Butez ai Mondiali con la Francia? La risposta di Deschamps apre uno spiraglio: le parole del ct della nazionale transalpina La Francia si avvicina ai Mondiali del 2026 con una sola granitica cer ... calcionews24.com Francia, Butez vice Maignan ai Mondiali? Deschamps: E' un ottimo portiere, lo seguiamoI Mondiali si avvicinano e la Francia deve decidere chi sarà il vice-Maignan: tra i candidati c'è anche il portiere del Como. msn.com

