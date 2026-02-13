Come risparmiare sulle spese dell’auto

Marco Ricci ha scoperto che può risparmiare sulle spese dell’auto semplicemente controllando regolarmente la pressione degli pneumatici, una mossa che ha ridotto i consumi di carburante e prolungato la vita delle gomme.

Tempo di lettura: 3 minuti Gestire un veicolo di proprietà o ad uso aziendale comporta oggi una serie di oneri finanziari che vanno ben oltre il semplice prezzo di acquisto. Tra fluttuazioni del costo del carburante, premi assicurativi in rialzo e interventi di manutenzione sempre più sofisticati, la spesa complessiva può incidere pesantemente sul budget familiare o professionale. Tuttavia, adottando una serie di accorgimenti strategici e valutando soluzioni di mobilità alternative, è possibile ottimizzare i costi senza rinunciare alla sicurezza e al comfort. Un approccio consapevole inizia dalla scelta del veicolo stesso: oggi, ad esempio, noleggiare un’auto usata rappresenta una delle soluzioni più concrete per abbattere il canone mensile, garantendosi al contempo un mezzo revisionato e in ottime condizioni prestazionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

