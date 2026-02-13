Come possiamo spiegare Federica Brignone da una frattura scomposta pluriframmentaria all'oro

Da fanpage.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Brignone, dopo aver subito una frattura scomposta pluriframmentaria alla spalla durante un allenamento a dicembre, ha conquistato l’oro olimpico nello slalom gigante a Milano-Cortina, dimostrando una tenacia che pochi avrebbero immaginato.

Superando un infortunio da fine-carriera, Federica Brignone riesce nel miracolo di vincere l'oro olimpico, l'unico che le mancava nella sua incredibile carriera.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Cosa aspettarsi da Federica Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina: l’esserci è già una vittoria

Federica Brignone torna in gara dopo un infortunio pesante, pronta a scendere in pista ai Giochi di Milano-Cortina.

Brignone, da frattura al trionfo olimpico: la scienza e la forza di volontà dietro l’oro nel SuperG.

Federica Brignone ha vinto l’oro nel SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina, dopo mesi di riabilitazione.

Contenuti correlati