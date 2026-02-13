Come Brignone occhi della tigre e forza mentale

Federica Brignone si è imposta come esempio di determinazione dopo aver conquistato l’oro olimpico, meno di un anno dopo un grave infortunio. La sua vittoria, arrivata grazie a una gara intensa e piena di tensione, ha dimostrato come la forza mentale possa fare la differenza. A poco più di dieci mesi dal brutto incidente, la sciatrice ha dimostrato di essere tornata in forma, sfidando ogni aspettativa.

Caro Bologna, impara dalla Tigre. Sì proprio lei, Federica Brignone. Con il suo oro olimpico miracoloso, a dieci mesi da un grave infortunio, la sciatrice azzurra ha tracciato la strada della riscossa. Nulla è impossibile, neppure rinascere dalle proprie ceneri. «Il mio è un capolavoro di testa, la volontà è contata più della tecnica», ha raccontato al mondo. Gli occhi e il cuore della Tigre sono le armi che servono al Bologna per ritrovare se stesso, per risalire dal fondo di un burrone di sfiducia e paura. Difficile spalmare su un gruppo questo concetto di rivalsa, questa sete di rinascita. Eppure dopo tre mesi di vuoto mentale, di errori banali, di sconfitte in serie, la squadra di Italiano deve trovare la chiave per risolvere questa crisi inattesa e inspiegabile, che rischia di mettere in discussione tutto: le certezze societarie, le qualità di Sartori come uomo mercato, la leadership di un allenatore che ha riportato in trofeo a Bologna dopo 51 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gli azzurri del cricket hanno fatto il colpaccio al Mondiale T20.

Federica Brignone, la tigre d’oro, si racconta tra le pagine di questa intervista esclusiva, mentre la madre rivela i sacrifici fatti per portarla sul tetto del mondo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Quinta medaglia d'oro per l'Italia, fantastica Federica Brignone: domina il superG sotto gli occhi di Sergio Mattarella; Federica Brignone, l'oro olimpico 315 giorni dopo l'infortunio: ora è la nostra più grande sciatrice di sempre; Immensa Brignone: è oro olimpico in superG; Cortina ancora azzurra: Brignone trionfa sotto gli occhi di Mattarella.

Federica Brignone, l'oro olimpico 315 giorni dopo l'infortunio: ora è la nostra più grande sciatrice di sempreHa un cuore così bianco, il tricolore sulle spalle e occhi di lapislazzuli, dalle profondità inesplorabili. Federica Brignone ci commuove e ci innamora. Da ieri è ... ilmattino.it

Milano Cortina, favola Brignone: oro olimpico nel SuperG tra le lacrime. Applausi di MattarellaLa fuoriclasse azzurra dello sci alpino, reduce da un brutto infortunio, sale sul gradino più alto del podio a Cortina ... adnkronos.com

RaiAccessibilità. . Straordinaria Federica Brignone che trionfa nel super G sotto gli occhi del presidente Mattarella. Oro per la pattinatrice Francesca Lollobrigida e argento per Arianna Fontana nello shot-track. Vertice europeo sulla competitività, allarme di Mar - facebook.com facebook

Cortina, il ruggito della "Tigre": Brignone vince l'Oro in Super-G davanti al presidente Mattarella. Nonostante il rientro lampo dall'infortunio, l'azzurra ha domato l'Olympia delle Tofane sotto gli occhi del Capo dello Stato. x.com