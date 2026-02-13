Il Comitato per la candidatura di Colle Val d’Elsa a Capitale italiana della Cultura annuncia ufficialmente l’apertura delle sue porte, dando il via a un percorso che mira a valorizzare il patrimonio artistico e storico della città, dopo mesi di preparativi e incontri pubblici.

COLLE VAL D’ELSA Il comitato per la candidatura della città a Capitale italiana della Cultura apre le sue porte. Un passaggio che segna l’avvio di un cammino ambizioso, racchiuso nel progetto ‘ Colle28 ’, con cui la città si propone come laboratorio e modello per molte realtà italiane di medie e piccole dimensioni. "Colle28 - afferma Daniele Tozzi, assessore al welfare culturale - non si limita a delineare un calendario di iniziative, ma disegna una visione: fare della cultura una trama quotidiana, capace di attraversare i luoghi più vissuti, dalle piazze alle scuole e di trasformarli in spazi di partecipazione attiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Colle Capitale della Cultura. Il Comitato apre le porte. Via all'ambizioso cammino

A Colle, è stata inaugurata la nuova sede del Comitato per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Rozzano non ha raggiunto la finale per diventare Capitale della Cultura 2028.

