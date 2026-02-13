cognome imbarazzante per i tre fratelli bocchini ottenuto il via libera per cambiarlo in muratori

I fratelli Bocchini hanno deciso di cambiare il loro cognome a causa di una reputazione imbarazzante legata a questa famiglia. Nel 2022, il fratello mediano ha iniziato il procedimento, seguito dagli altri due. Il padre ha dato il suo consenso senza opporsi. Ora, con l’ok ufficiale, i tre fratelli possono adottare il nuovo cognome, Muratori, per cercare di ricostruire la propria identità. In Italia, il processo di modifica del nome in anagrafe è abbastanza diretto, ma richiede alcuni passaggi burocratici precisi.

Tre fratelli di Rimini hanno ottenuto il cambio del loro cognome originario perché considerato imbarazzante. Dopo aver presentato un’istanza alla Prefettura, è stato sostituito il paterno “Bocchini” adottando il cognome della madre, cioè “Muratori”. Si tratta di un iter amministrativo previsto dalla legge italiana. La decisione è dunque maturata per ragioni legate al disagio personale che il patronimico ha generato nei contesti scolastici e sociali, soprattutto in età adolescenziale. Procedura di cambio del cognome durata anni Il padre non si è opposto al cambio di cognome Come si può cambiare cognome all'anagrafe in Italia Procedura di cambio del cognome durata anni La procedura è stata avviata su iniziativa del fratello mediano nel 2022 e ha ricevuto il primo via libera nel corso del 2023, come spiegato dall’avvocatessa Cinzia Novelli, che ha seguito la famiglia nel percorso amministrativo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

