Cocciaretto a Doha | da *lucky loser* a sfida con Ostapenko un trionfo per il tennis italiano

Elisabetta Cocciaretto ha raggiunto i quarti di finale a Doha, sorprendendo tutti dopo essere entrata nel torneo come lucky loser e ora si prepara a sfidare Jelena Ostapenko, una delle favorite. La sua vittoria contro una testa di serie ha acceso l’entusiasmo nel tennis italiano, e il suo percorso si distingue per la determinazione mostrata contro avversarie più quotate.

Cocciaretto sfida Ostapenko a Doha: una marcia in più per il tennis italiano. Doha, Qatar – Elisabetta Cocciaretto si prepara a una sfida cruciale nei quarti di finale del Qatar TotalEnergies Open, torneo WTA 1000 in corso. L’azzurra affronterà oggi, 13 febbraio, la lettone Jelena Ostapenko in un match che potrebbe rappresentare una svolta nella sua carriera e un segnale importante per il tennis italiano. Un percorso sorprendente dalle qualificazioni. La storia di Cocciaretto a Doha è già di per sé notevole. Costretta a passare dalle qualificazioni, la tennista marchigiana ha dimostrato una resilienza e una determinazione che l’hanno portata a superare ostacoli impegnativi.🔗 Leggi su Ameve.eu Cocciaretto vince a Doha da “lucky loser”: sfida Gauff al secondo turno dopo una rimonta convincente. Elisabetta Cocciaretto sorprende tutti a Doha. Wta Doha 2026, Cocciaretto fuori ai quarti: passa Ostapenko Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale al torneo WTA di Doha 2026. Contenuti correlati Argomenti discussi: Doha su SuperTennis: Cocciaretto da paura, primi quarti da 1000!; Paolini a due facce a Doha, impresa Cocciaretto. Altro ko per Cobolli, bene Berrettini; Cocciaretto agli ottavi al Wta Doha: Gauff battuta 6-4, 6-2; Cocciaretto, la settimana da sogno continua: è nei quarti a Doha!. Cocciaretto lotta, ma cede a Ostapenko: la lettone è in semifinale a DohaUn match equilibrato sfuma nel giro di pochi punti per la marchigiana che si ferma così ai quarti C’è un pizzico di amarezza nella sconfitta di Elisabetta Cocciaretto ai quarti di finale del WTA 1000 ... tennisitaliano.it Sinner torna in campo a Doha, ma Cocciaretto lo scaccia dal centrale: Jannik si inchina alla fenice BrignoneSinner celebra l'oro senza eguali di Brignone a Milano Cortina e si allena a Doha, dove viene scacciato dal campo centrale da Elisabetta Cocciaretto ... sport.virgilio.it FUORI MA A TESTA ALTA Uscire a questo punto del torneo fa sempre male, ma dopo un percorso del genere non può che essere orgogliosa di sé stessa Jacquemot, Gauff e Li: queste le avversarie battute da Cocciaretto a Doha. Ai quarti di finale, però, - facebook.com facebook Cocciaretto fuori ai quarti al Wta Doha: Ostapenko vince in due set #SkySport #SkyTennis x.com