Cocaina nello scarico | tre arresti dopo il blitz

Non è passato inosservato, l’altra mattina, il movimento di "gazzelle" dei carabinieri nella zona di San Girolamo, alla periferia di Guastalla, soprattutto al passaggio delle vetture dell’Arma a sirene spiegate, dirette verso la caserma di via Allende. Si è trattato della fase finale di una operazione antidroga, da subito ipotizzata l’altra mattina per la presenza di alcuni equipaggi dei carabinieri nei pressi di un’abitazione in cui sono domiciliati alcuni uomini di origine nordafricana. Il controllo è partito da un’indagine in corso sul traffico di sostanze stupefacenti nella zona tra Reggio, la Bassa e la val d’Enza, con la segnalazione di una possibile presenza di droga in una casa alla periferia di Guastalla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel quartiere Quarticciolo di Roma, un’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di 18 persone e al sequestro di oltre 500 dosi di cocaina e crack.

