Coach Gonzalez | Dovere di reagire e mostrare un volto diverso

Il coach Gonzalez ha detto che la squadra deve reagire dopo le ultime sconfitte, per ritrovare fiducia e una propria identità. La partita di questa sera al PalaTrieste diventa un’opportunità concreta per dimostrare di saper rispondere alle difficoltà, con i giocatori pronti a mostrare un volto diverso e più determinato.

Una serata di grande intensità al PalaTrieste attende il pubblico, con una sfida che deve restituire slancio e identità a una squadra in cerca di continuità. La partita, in programma domani alle 20, sarà un momento chiave per misurare la reattività del team biancorosso e la risposta di una tifoseria pronta a sostenere i propri colori con given entusiasmo, in occasione di San Valentino. La gara mette di fronte una Trieste determinata a rialzarsi dopo due ko consecutivi, uno dei quali maturato in campionato contro Derthona, dove il punteggio è stato alto ma la difesa ha faticato a contenere gli avversari.

