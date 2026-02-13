CM Punk | Tour di addio? Quello di Cena è stato fantastico il mio non accadrà molto presto

CM Punk ha ribadito che il suo addio al wrestling non è imminente, mentre il recente tour di addio di John Cena ha diviso i fan. Durante un evento a Chicago, l’ex campione ha spiegato che, a differenza di Cena, il suo ritiro non avverrà nel prossimo futuro, anche se ha ammesso di aver seguito con interesse le tappe dell’ultimo tour del collega. Un dettaglio che ha sorpreso molti è stato il suo tono tranquillo e l’assenza di una data ufficiale per il ritiro, segno che Punk vuole prendersi ancora tempo prima di appendere gli stivali al chiodo.

Il tour di addio di John Cena è stato accolto in modo contrastante dai fan: alcuni si sono emozionati nel vederlo lasciare il wrestling professionistico, mentre altri hanno contestato la scelta dei suoi avversari e la scelta del suo ultimo incontro. Tuttavia, CM Punk è stato un fermo difensore del tour di ritiro di Cena e, in un'intervista al "The Rich Eisen Show", ha riflettuto sia sul ritiro di Cena che sul suo. "Ho pensato che fosse fantastico, sai?" ha detto il campione del mondo dei pesi massimi a proposito dell'ultimo tour di Cena. "Con me? Non lo so davvero. Quasi non mi piace parlarne, perché penso che non accadrà tanto presto.