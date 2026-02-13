CM Punk e AJ Lee protagonisti del poster di Elimination Chamber 2026

CM Punk e AJ Lee sono i protagonisti del poster di Elimination Chamber 2026, l'evento di wrestling in programma tra poche settimane. La loro presenza nella locandina mette in evidenza il richiamo che hanno sui fan, grazie anche alle loro storie personali e alle performance passate. Il poster mostra Punk e AJ in pose energiche, con sfondi urbani che richiamano le strade di Chicago, città natale di entrambi. Questa scelta mira a rafforzare il legame tra i lottatori e il pubblico locale, creando aspettative alte per la manifestazione.

La marcia d’avvicinamento a Elimination Chamber prende slancio grazie a una scelta promozionale che valorizza le radici cittadine e il carisma dei talent di casa. Il poster ufficiale, in vista della data del 28 febbraio, mette al centro due protagonisti di Chicago pronti a misurarsi davanti al pubblico locale: CM Punk e AJ Lee. La campagna di lancio evidenzia una cornice in cui la scena locale è protagonista, con uno scenario che trasforma lo United Center in un crocevia del wrestling. L’immagine richiama le radici e l’impronta carismatica dei padroni di casa, annunciando due sfide di rilievo che terranno banco durante la serata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - CM Punk e AJ Lee protagonisti del poster di Elimination Chamber 2026 Approfondimenti su elimination chamber WWE: I piani creativi per CM Punk ad Elimination Chamber 2026 La WWE sta pensando a un match tra CM Punk e Finn Balor per il titolo mondiale durante Elimination Chamber 2026. AJ Lee torna a Raw: sfida all'Elimination Chamber AJ Lee torna a Raw e subito sfida all’Elimination Chamber. Roman Reigns Is Double Jointed #wwe #romanreigns #wweraw #smackdown #shorts Ultime notizie su elimination chamber Argomenti discussi: WWE 2K26 presenta la modalità 2K Showcase dedicata a CM Punk; CM Punk intraprende il suo viaggio personale in WWE® 2K26 –2K Showcase: Punked; CM Punk ha una reazione imperdibile al ritorno di AJ Lee in WWE; CM Punk protagonista di WWE 2K26: svelato lo Showcase Punked tra storia e scenari alternativi. CM Punk ha una reazione imperdibile al ritorno di AJ Lee in WWEIl ritorno a sorpresa di AJ Lee durante Monday Night RAW non ha solo acceso l´arena. Ha colpito CM Punk in un modo che sembrava indiscutibilmente reale. Non appena è partita la sua musica, il pubblico ... worldwrestling.it CM Punk e AJ Lee em destaque no novo pôster do WWE Elimination ChamberNas lutas individuais, CM Punk colocará o World Heavyweight Championship em jogo contra Finn Bálor, enquanto Becky Lynch também colocará o WWE Women’s Intercontinental Championship em disputa contra ... wrestlingnoticias.com.br UkeWrestling. . ¡¡Chris Jericho ENTRA A LA Elimination Chamber 10!! #WWE #wrestling #prowrestler #prowrestling #WrestleMania - facebook.com facebook Altre due Superstar si qualificano per le Elimination Chamber, @FinnBalor lancia la sua sfida a @CMPunk per un match titolato e tanto altro a #WWERaw! Scopri i risultati tinyurl.com/35cpejds Rivivi le emozioni dello show on demand su @discoveryplusIT! x.com