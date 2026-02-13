Clorofilla la natura in infrarosso nelle fotografie di Dave Tavanti

Dave Tavanti ha scelto di usare la fotografia in infrarosso per mostrare la natura, un effetto che rende le piante e gli alberi quasi surreali. La sua mostra si svolge a Perugia, negli spazi dell’Agenzia Generali Assicurazioni di via Settevalli e propone immagini che sembrano dipinti viventi. Tavanti cattura i dettagli delle foglie verdi e dei rami, trasformandoli in elementi di un mondo nascosto alla vista normale. La mostra, promossa da Art Evolution, invita i visitatori a scoprire un lato diverso della natura attraverso la sua macchina fotografica.

La natura la fotografia infrarossa, quella che raccontano le opere di Dave Tavanti, in mostra a Perugia negli spazi dell'Agenzia Generali Assicurazioni di via Settevalli, promosso da Art Evolution. Art Evolution è un progetto ideato da Andrea Peruzzi e Barbara Baiocchi, titolari dell'agenzia, mosso dal desiderio di promuovere e condividere il patrimonio culturale e artistico, come capitale intellettuale, avvicinando sempre di più la gente all'arte con la certezza che una progettualità dinamica di eventi ed esposizioni può consolidare il rapporto sia con il territorio che con i propri clienti. In questo modo si contribuisce anche a sostenere e promuovere artisti contemporanei emergenti e talentuosi, capaci di intercettare e anticipare tendenze future, come Dave Tavanti.

Giovedì 12 febbraio, alle ore 19:00, l'Agenzia Generale di Perugia Settevalli ospiterà l'inaugurazione di "Clorofilla", la nuova mostra dell'artista e fotografo Dave Tavanti. Un appuntamento che unisce arte, territorio e sperimentazione visiva, inserendosi nel pro