Clima, Trump cancella norme anti gas serra. Brasile ferma deforestazione

L’emergenza climatica nel pianeta. Mentre Trump cancella la normativa anti gas serra, dal Brasile arriva la notizia del netto calo della deforestazione dell’Amazzonia. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Donald Trump ha firmato oggi un ordine esecutivo che annulla le norme ambientali introdotte durante l’amministrazione Obama, eliminando la classificazione ufficiale del cambiamento climatico come minaccia per la salute pubblica e l’ambiente.

