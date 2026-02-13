Clima Trump cancella le norme sulle emissioni volute da Obama nel 2009 | Tutto questo è morto finito

Giovedì, l’amministrazione Trump ha ufficialmente cancellato le norme sulle emissioni di gas serra stabilite dall’amministrazione Obama nel 2009, affermando che “tutto questo è morto, finito”. La decisione, annunciata dal Dipartimento dell’Energia, elimina le restrizioni più rigide che limitavano le emissioni delle centrali elettriche a carbone, puntando a ridurre i regolamenti ambientali considerati troppo onerosi. Questa mossa rappresenta la misura più drastica finora di Trump contro le politiche climatiche di Obama, e si distingue perché mette fine a un capitolo di norme che avevano definito la lotta al cambiamento climatico

Giovedì l' amministrazione Trump ha revocato una decisione di Obama del 2009 che per lungo tempo è stata la base centrale per l'azione degli Stati Uniti per regolare le emissioni di gas serra e combattere il cambiamento climatico, la mossa più aggressiva del presidente repubblicano per ridurre le normative sul clima. La norma messa a punto dall' Environmental Protection Agency annulla una dichiarazione del governo del 2009 nota come "constatazione di pericolo" che stabiliva che l'anidride carbonica e altri gas serra minacciano la salute e il benessere pubblico. La constatazione del pericolo da parte dell'amministrazione Obama è il fondamento giuridico di quasi tutte le normative climatiche previste dal Clean Air Act per veicoli a motore, centrali elettriche e altre fonti di inquinamento che stanno riscaldando il pianeta.

Donald Trump ha firmato oggi un ordine esecutivo che annulla le norme ambientali introdotte durante l’amministrazione Obama, eliminando la classificazione ufficiale del cambiamento climatico come minaccia per la salute pubblica e l’ambiente.

Donald Trump ha annunciato la cancellazione delle norme sul clima introdotte dall’amministrazione Obama, eliminando così uno dei pilastri delle politiche ambientali statunitensi.

