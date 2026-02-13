Claudia Georgia Banella, 40 anni, top manager, racconta di aver sempre portato con sé l’amore per il lavoro, anche quando i figli le dicevano di dispiacersi per le sue assenze. Cresciuta in Nigeria con la famiglia, ha vissuto un’infanzia lontana dall’Italia, poi è diventata una protagonista della pallavolo in serie A durante l’adolescenza. Ora, alla guida di un’azienda, sta portando avanti una svolta importante sul fronte umano, puntando molto sul benessere dei collaboratori.

40 anni, mamma di due bambini, ex pallavolista professionista e appassionata motobiker, la sua storia manageriale è intrisa di sensibilità e competenza. Si intreccia con quella di grandi trasformazioni d’impresa e con un’attenzione alle persone che ancora in pochi, in ambiente aziendale, sanno avere. Non è un caso che fra i vari riconoscimenti ottenuti ci sia anche l'inserimento nella classifica Forbes Top 100 women e nel prestigioso ranking 200 Global Women Power Leaders di White Page International. Il suo arrivo nella sede italiana di Karl Storz, specializzata nella produzione di prodotti endoscopici di alta qualità, impirgati nella medicina umana e veterinaria, ha comportato un'evoluzione radicale del modello operativo, organizzativo e culturale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Claudia Georgia Banella, 40 anni, top manager: «Quando i miei figli dicevano: “Mamma ci dispiace che devi partire, ma lo fai per guadagnare", io rispondevo: “No amori, lo faccio perché amo il mio lavoro”»

Fabrizio Corona si presenta al Peppy Night condotto da Peppe Iodice, spiegando che fa televisione solo per soldi.

Valentina, ex compagna di Domenico D’Alterio, torna a parlare di lui al Grande Fratello, rivelando di non riconoscere più l’uomo che ha conosciuto.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Claudia Georgia Banella, 40 anni, top manager: Quando i miei figli dicevano: Mamma ci dispiace che devi partire, ma lo fai per guadagnare, io rispondevo: No amori, lo faccio perché amo il mio lavoro; Karl Storz: Claudia Georgia Banella nominata Head of Southern Europe; Karl Storz: Claudia Georgia Banella nominata head of southern Europe.

Claudia Georgia Banella, l’ad con un solo mantra: Ovunque c’è chirurgia noi ci siamoLa Nigeria è la sua Africa nei primi dodici anni di vita. È stata lì con la famiglia, la mamma e due fratelli, al seguito del padre ingegnere di grandi opere. Il villaggio, la scuola, il piccolo ... repubblica.it

Karl Storz, più responsabilità per Claudia Georgia BanellaClaudia Georgia Banella è stata nominata Head of Southern Europe di Karl Storz, multinazionale tedesca attiva a livello globale nella tecnologia endoscopica e nella chirurgia mini-invasiva. Il nuovo ... businesspeople.it

Quotidiano Sanità. . [Life Science Excellence Talks] A tu per tu con Claudia Georgia Banella, Direttrice Generale di KARL STORZ ITALIA SRL. Nella video intervista ci parla del progetto “People Beyond the Company: 4 Progetti per Crescere, Ispirare e Valorizz - facebook.com facebook