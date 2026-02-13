Il team di curling italiano, guidato dal capitano Marco Bonetti, ha conquistato la seconda vittoria in due partite nel torneo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, battendo la Gran Bretagna all’ultimo end.

Il curling azzurro esulta per la seconda vittoria della squadra maschile in altrettanti incontri disputati nel round robin delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri, dopo aver battuto la Svezia di misura, superano all’ultimo end anche la Gran Bretagna. Gli azzurri questa sera saranno opposti alla Germania e domani riposeranno: in testa alla classifica, assieme all’Italia, ci sono Svizzera e Canada, sempre con due vittorie in altrettanti incontri, mentre la squadra scozzese che rappresenta la Gran Bretagna ha disputato tre match. Seguono con un successo in due incontri proprio i tedeschi, appaiati alla Norvegia, mentre gli Stati Uniti hanno giocato tre partite. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica curling Olimpiadi: Italia in testa a punteggio pieno nel torneo maschile

Approfondimenti su classifica curling

La nazionale italiana di curling maschile ha battuto la Gran Bretagna 9-7 nella seconda partita dei Giochi di Milano-Cortina 2026, mantenendo il punteggio pieno e dimostrando un’ottima forma sul ghiaccio.

Questa sera gli azzurri scendono in pista per il debutto nel torneo maschile di curling alle Olimpiadi.

Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Ultime notizie su classifica curling

