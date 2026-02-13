Il Rennes ha sconfitto il Paris Saint-Germain in trasferta, causando una sorpresa nel campionato francese e mettendo a rischio la leadership dei parigini. La vittoria dei bretoni, con un risultato netto, ha attirato l’attenzione di tutti e potrebbe portare il Psg a perdere il primo posto se il Lens vince contro il Paris FC. Oggi, Ousmane Dembelé ha commentato la sconfitta, chiedendo più compattezza e meno egocentrismo tra i giocatori.

Con il 5-0 rifilato domenica scorsa al Marsiglia, e costato pure il posto a De Zerbi, il Psg sembrava aver spiccato il volo, e ritrovato meccanismi e ferocia della scorsa stagione. Ma i campioni d’Europa sono stati inchiodati a terra dal Rennes che ha inflitto alla banda di Luis Enrique la terza sconfitta in Ligue 1. Il tutto con merito, un allenatore ad interim e le reti di Al Tamari, Le Paul ed Embolo. Inutile il momentaneo 2-1 del Pallone d’oro Dembélé che avverte: "Serve più spirito di squadra e meno individualismo se vogliamo continuare a vincere". E già oggi il Lens può riprendersi la vetta, ma servirà battere il Paris Fc di Immobile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Clamoroso in Francia: il Rennes straccia il Psg, che oggi può perdere il primato. E Dembelé non ci sta

Dembelé e il Paris Saint-Germain sono al centro di negoziati contraddittori riguardo al rinnovo del contratto.

Il Paris Saint-Germain è stato eliminato dalla Coppa di Francia dopo una sconfitta nel derby contro il Paris FC.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

