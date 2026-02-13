Civitavecchia verso l’attivazione della zona logistica semplificata

Civitavecchia, 11 febbraio 2026 – Il Comune di Civitavecchia ha deciso di attivare la zona logistica semplificata per facilitare le operazioni di import-export, in risposta alle recenti difficoltà delle aziende locali. La decisione nasce dall’esigenza di ridurre tempi e costi nei passaggi doganali, soprattutto dopo le continue polemiche delle associazioni di categoria. Questa iniziativa si aggiunge a un pacchetto di interventi già annunciati dalla Regione, che mira a rafforzare il ruolo del porto come nodo strategico nel Mediterraneo.

Civitavecchia, 11 febbraio 2026 – “ Abbiamo istituito con il Comune di Civitavecchia un tavolo tecnico permanente che si riunirà venerdì 20 febbraio in Regione. L’obiettivo è verificare la disponibilità delle aree per l’attrazione di nuovi investimenti, attivare pienamente la Zona Logistica Semplificata e valutare i progetti di riconversione industriale”, ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, nominata Commissario straordinario del Governo per la reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia, al termine di una giornata di incontri sul territorio con istituzioni e parti sociali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

A Civitavecchia si lavora già per rilanciare il futuro della città.

La Commissione Attività Produttive ha organizzato il secondo incontro sulla zona logistica semplificata.

